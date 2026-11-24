В Нью-Йорке 24 ноября индекс доллара США снизился на 0,52% — до 103,76, отдав большую часть прироста предыдущего дня. Это произошло после того, как ослаб резкий рост акций компаний в сфере искусственного интеллекта, связанный с возвращением Дженсена Хуанга на должность генерального директора Nvidia. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Ожидания относительно ставок ФРС

Американскую валюту поддерживали ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США: экономический рост остается сильным, а инфляция — выше целевого уровня ФРС в 2%.

В то же время руководитель глобальной рыночной стратегии Brown Brothers Harriman Элиас Хаддад отметил, что преимущество США по темпам роста над еврозоной, Великобританией и Японией в ноябре еще больше сузилось. По его словам, это может оказывать давление на доллар.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка фьючерсов оценивали вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 98%, а шансы на еще одно повышение в январе — в 66%.

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Движение других валют

Евро вырос на 0,72% — до 1,0978 доллара. Единую европейскую валюту также поддержали данные о седьмом подряд повышении деловых настроений в Германии в ноябре.

Японская иена ослабла на 0,11% — до 159,15 иены за доллар, тогда как британский фунт укрепился на 0,59% — до 1,3106 доллара. Австралийский доллар прибавил 0,35%, до 0,6649 доллара США, однако оставался вблизи 11-месячного минимума.

За последний месяц австралийская валюта потеряла более 5% по отношению к доллару США на фоне ожиданий снижения ставок. Аналитики JPMorgan заявили о существенном накоплении коротких позиций по австралийскому доллару. Согласно расчетам LSEG на основе данных американского рыночного регулятора, спекулянты удерживали рекордную медвежью позицию в этой валюте на сумму около 12,25 млрд долларов.

Биткоин подешевел на 1,69% — до 60 255 долларов.

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