Индекс европейских акций Stoxx Europe 600 во вторник снизился на 0,7% по состоянию на 08:25 по Гринвичу, продолжив падение предыдущего дня. Рынок отреагировал на ужесточение США ограничений на доступ Китая к передовым чипам для искусственного интеллекта, сообщает Anadolu Agency.

Технологический сектор под давлением

Наиболее сильно снижались акции технологических и сырьевых компаний. В плюсе находилась только одна отраслевая группа, представленная в индексе. Падение в Европе произошло после спада на азиатских рынках, где под давлением оказались акции компаний Южной Кореи и Тайваня. Инвесторы пересматривали перспективы бизнеса, связанного с искусственным интеллектом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ужесточение американских ограничений на доступ Китая к высокотехнологичным ИИ-чипам добавило неопределенности сектору. Инвесторы также ожидают финансовых результатов Nvidia, которые могут указать на силу спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. По данным агентства, европейские акции меньше пострадали от сокращения инвестиций в ИИ, поскольку региональный рынок в большей степени представлен защитными отраслями, в частности фармацевтикой.

Движение отдельных акций

Акции Deutsche Bank падали до 6,2% после того, как Financial Times сообщила, что немецкий банк обработал 582 млн долларов подозрительных платежей, связанных с покойным Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. В то же время котировки итальянской аэрокосмической компании Avio росли до 17% после предложения о ее поглощении от финской Iceye. Предлагаемое объединение должно соединить две компании европейской космической отрасли, которая консолидируется.

Читай нас в