На фондовом рынке Тайваня индекс TAIEX снизился на 6,03%, или на 2635,04 пункта, до 41 040,08 пункта. Это стало вторым по величине однодневным падением индекса в пунктах за всю историю. Распродажа прежде всего затронула местные технологические компании, связанные с цепочкой поставок Nvidia, на фоне неопределенности относительно будущего руководства американского производителя чипов.

Распродажа акций технологических компаний

Объем торгов достиг 845,056 млрд новых тайваньских долларов, или около 25,7 млрд долларов США, сообщает Taipei Times. Аналитик Young Cheng Asset Management Уильям Чен заявил, что при руководстве Дженсена Хуанга Nvidia применяла практический стиль управления: исполнительный директор напрямую контролировал менеджеров среднего и высшего звена, а также отдельные проекты.

По словам Чена, такой подход ускорял инновации среди поставщиков. Компании в цепочке поставок материалов могли внедрять новые поколения продукции примерно за 18 месяцев, тогда как в других условиях это могло занять около трех лет. Участники рынка следят за тем, сможет ли Nvidia соблюдать график разработки платформ нового поколения и наращивания производства.

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Продажи инвесторов и валютный курс

Иностранные институциональные инвесторы, местные инвестиционные трасты и дилеры в совокупности продали акций на 114,05 млрд новых тайваньских долларов. Наибольший чистый отток пришелся на иностранных инвесторов — 70,19 млрд новых тайваньских долларов. Инвестиционные трасты прервали серию из 24 торговых сессий чистых покупок, продав бумаг на 17,96 млрд, тогда как дилеры реализовали акции на 25,9 млрд новых тайваньских долларов.

В то же время иностранные инвесторы не спешили выводить средства с Тайваня и стали чистыми покупателями новых тайваньских долларов, что ограничило ослабление валюты во второй половине дня. Тайваньский доллар закрылся на уровне 32,886 за один доллар США, снизившись на 0,048 нового тайваньского доллара; объем валютных торгов составил 1,722 млрд долларов США.

Nomura Asset Management Taiwan отметила, что в краткосрочной перспективе на технологические акции давят неопределенность относительно руководства компании и опасения по поводу оценок стоимости бумаг. В то же время смена руководства в одной компании, по мнению управляющего активами, не устранит преимущества Тайваня в передовом производстве, массовом выпуске продукции и системной интеграции.

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