В США цены производителей в октябре выросли на 6,5% в годовом выражении — это самый высокий показатель с ноября 2022 года. В сентябре годовая инфляция производителей составляла 6,3%, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные Бюро статистики труда США.

Месячный рост замедлился

Индекс цен производителей для конечного спроса в октябре повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста замедлились после повышения на 1,4% в сентябре и на 0,4% в августе.

Главным фактором месячного роста стали товары, цены на которые повысились на 0,5%. Стоимость услуг увеличилась на 0,2%. Цены производителей без учета продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг выросли на 0,5% второй месяц подряд, а в годовом выражении — на 4,9% против 5% в сентябре.

Динамика товаров и услуг

Товары без учета продовольствия и энергоносителей обеспечили более 60% месячного прироста цен на товары, подорожав на 0,5%. Цены на продукты питания выросли на 1,3%, тогда как энергоносители подешевели на 0,1%.

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Стоимость дизельного топлива снизилась на 7,9%, а базовых органических химикатов, наоборот, выросла на 3,9%. Также повысились цены на овощи, газовое топливо, авиационное топливо и переработанное мясо молодых цыплят. В годовом выражении цены на товары подскочили на 10,2% — наиболее значительно с октября 2022 года.

Цены на услуги росли пятый месяц подряд. Расходы на транспортировку и складское хранение повысились на 2% и обеспечили три четверти общего прироста цен на услуги. Тарифы на грузовые автоперевозки выросли на 3,9%, тогда как маржа оптовой торговли машинами и автомобилями уменьшилась на 4,2%.

Цены на обработанные товары для промежуточного производства повысились на 0,4% за месяц и на 14,6% в годовом выражении — наиболее существенно с июля 2022 года. В то же время цены на необработанные товары в октябре снизились на 3,1%, в частности энергетические материалы подешевели на 7,7%, а сырая нефть — на 10,3%.

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