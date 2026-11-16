В США 16 ноября фондовые индексы завершили торги существенным падением на фоне распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Dow Jones снизился на 739,38 пункта, или на 1,41%, до 51 608,17 пункта. S&P 500 потерял 145,08 пункта, или 1,92%, и закрылся на уровне 7 416,59 пункта, а Nasdaq Composite упал на 626,51 пункта, или на 2,49%, до 24 509,76 пункта.

Как сообщает Channel NewsAsia, самое глубокое падение пришлось на технологический сектор. Индекс полупроводниковых компаний SOX снизился на 5,3%, а акции Nvidia подешевели на 4,1%.

Давление на акции технологических компаний

По данным издания, негативные настроения на рынке усилились после сообщения об отставке Дженсена Хуанга с должности генерального директора Nvidia. Аналитик по инвестиционной стратегии компании Baird Росс Мейфилд отметил, что инвесторы чередуют интерес к акциям, связанным с ИИ, с поиском возможностей в других сегментах фондового рынка.

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По словам Мейфилда, признаков панического выхода инвесторов из этого класса активов нет: участники рынка вместо этого обращают внимание на другие сектора.

Ожидания отчета Nvidia

Падение котировок произошло в преддверии запланированной на вторник публикации отчета Nvidia о прибыли. Аналитики ожидают, что прибыль компании вырастет на 90,4% в годовом выражении, а выручка составит 109,10 млрд долларов.

Nasdaq опустился более чем на 10% ниже исторического максимума закрытия, достигнутого 6 октября, что соответствует определению рыночной коррекции. Инвесторы также ожидают публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке США, которая может дать сигналы относительно решения по процентным ставкам в следующем месяце.

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