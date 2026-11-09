Американские фондовые индексы 9 ноября существенно выросли после снижения цен на нефть, которое ослабило опасения инвесторов по поводу инфляции. По предварительным данным, индекс S&P 500 прибавил 2,34% и завершил торги на уровне 7 549,83 пункта, Nasdaq Composite вырос на 2,73% — до 25 250,55 пункта, а Dow Jones поднялся на 2,16% — до 52 394,36 пункта, сообщает Channel NewsAsia.

Рост большинства секторов

Девять из 11 основных секторов S&P 500 выросли более чем на 1%. Наилучшую динамику продемонстрировали промышленный сектор и сектор товаров и услуг не первой необходимости — примерно по 4% каждый.

Дополнительную поддержку рынку оказало резкое удешевление нефти. Президент США Дональд Трамп преуменьшил вероятность возобновления ударов по Ирану, что, по данным издания, ослабило беспокойство по поводу ценового давления.

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Nvidia пошла против рынка

Акции Nvidia, несмотря на общий рост технологического сектора, упали и в течение сессии достигли самого низкого уровня с 31 марта. Инвесторы поставили под сомнение будущее генерального директора компании Дженсена Хуанга на фоне внутреннего расследования о том, была ли против него направлена деятельность иностранной разведки.

В то же время индекс Philadelphia Semiconductor Index вырос примерно на 7% после падения более чем на 12% на прошлой неделе. Nvidia была единственной компанией индекса, чьи акции снизились в понедельник, тогда как наибольший вклад в рост внесли Broadcom и Advanced Micro Devices.

На этой неделе Министерство труда США должно опубликовать данные по инфляции: отчет по индексу потребительских цен за октябрь запланирован на вторник, а по индексу цен производителей — на пятницу. Согласно CME FedWatch, ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой на декабрьском заседании превышали 80%.

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