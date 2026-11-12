В Индии министр внутренних дел Амит Шах одобрил исключения из государственных правил Make in India, которые открыли путь для закупки как минимум 422 иностранных криминалистических технологий, в том числе продукции израильской компании Cellebrite. Как сообщает Al Jazeera, организация по защите цифровых прав Internet Freedom Foundation обнаружила документы об этом решении.

Правила Make in India предусматривают приоритет для местных производителей при государственных закупках. В то же время министр, отвечающий за ведомство, осуществляющее закупку, может предоставить исключение. В письме Министерства внутренних дел от 7 января говорится об однолетнем освобождении от этих правил для закупки криминалистических средств.

Лицензия Cellebrite и тендеры полиции

В другом письме от 20 января Шах разрешил Национальному следственному агентству приобрести трёхлетнюю лицензию на Premium Tool компании Cellebrite примерно за 50 млн рупий, или 529 947 долларов. Из перечня 422 позиций Internet Freedom Foundation выделила 118 инструментов для цифровой и мультимедийной криминалистики, среди которых Cellebrite Pathfinder, Inseyets On-Prem Pro и Inseyets Offline.

Тендерная документация полиции Дели для Национальной лаборатории киберкриминалистики содержала требования к программам, способным обходить пароли в macOS, Windows и Linux, снимать блокировку экрана, восстанавливать удалённые файлы и извлекать данные из мессенджеров. Также полиция искала систему для доступа к более чем 100 облачным сервисам через учётные данные или токены входа, найденные на изъятых устройствах. Среди указанных платформ — Google, Apple, WhatsApp, Instagram, Telegram, Discord, Tinder, Grindr, OkCupid, Slack и OnlyFans.

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Опасения относительно наблюдения

Эксперты и Internet Freedom Foundation заявляют, что индийское законодательство не содержит отдельного закона или протокола, регулирующего принудительную разблокировку изъятых телефонов и полное копирование данных с них. По их оценкам, действующие нормы об изъятии имущества прямо не определяют порядок обхода кодов доступа, использования токенов для входа в облачные аккаунты, а также хранения или удаления извлечённой информации.

Адвокат, работающая в Верховном суде Индии, Вринда Бхандари заявила, что возможности государственного слежения в стране становятся шире и глубже, а надлежащий парламентский или судебный контроль отсутствует. Верховный суд Индии в 2017 году признал приватность фундаментальным правом и установил, что вмешательство государства в частную жизнь должно иметь законное основание, преследовать легитимную цель и быть соразмерным.

Блогер Дхрув Ратхи после задержания полицией Дели заявил, что правоохранители могли попытаться клонировать его iPhone с помощью инструментов Cellebrite, однако Al Jazeera не удалось независимо проверить эти слова. Репортёр Siasat Daily Мохаммад Аслам Хуссейн также рассказал, что после возвращения конфискованного телефона обнаружил выборочно удалённые видеозаписи, но не смог установить, какие именно инструменты использовали правоохранители.

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