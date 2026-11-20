В Токио, Япония, Индия согласилась разрешить Силам самообороны Японии использовать свои полигоны для учений с боевыми пусками ракет. Договоренности были достигнуты во время встречи в формате «два плюс два» с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает The Japan Times.

Оборонное сотрудничество

Японскую сторону на переговорах представляли министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. От Индии во встрече участвовали министр обороны Раджнатх Сингх и глава МИД С. Джайшанкар.

Стороны также договорились усилить военное сотрудничество и взаимодействие в области оборонной промышленности.

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Обеспокоенность экономическим принуждением

После переговоров представители Японии и Индии выразили серьезную обеспокоенность экономическим принуждением, в частности произвольными ограничениями экспорта и нерыночной политикой. The Japan Times оценило это заявление как завуалированную критику Китая.

По данным издания, Пекин внес десятки японских компаний в экспортный черный список, запретил поставки товаров двойного назначения и прекратил экспорт редкоземельных металлов, важных для японской экономики.

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