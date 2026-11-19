Индия в октябре импортировала рекордные 5,58 млн баррелей сырой нефти в сутки. Это на 4,7% больше, чем в сентябре, и на 6,9% больше по сравнению с октябрём 2025 года, сообщает OilPrice со ссылкой на торговые данные.

Российская нефть осталась крупнейшей долей импорта

Наибольший объём нефти Индия закупила у России, государства-агрессора. Импорт российской нефти вырос на 3,5% по сравнению с сентябрём — до 1,85 млн баррелей в сутки. Это составило примерно треть всего индийского импорта сырья.

В то же время восстановление потоков через Ормузский пролив и более короткое расстояние до Индии способствовали увеличению закупок нефти у производителей Персидского залива.

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Саудовская Аравия обогнала ОАЭ

Поставки из Саудовской Аравии в октябре выросли до 790 тыс. баррелей в сутки — самого высокого показателя за восемь месяцев. Королевство заняло второе место среди поставщиков нефти в Индию, обогнав Объединённые Арабские Эмираты.

Импорт из ОАЭ, напротив, снизился до 612 тыс. баррелей в сутки — минимума за семь месяцев. Источники Reuters в нефтеперерабатывающей отрасли Индии отметили, что Саудовская Аравия предлагала скидки на свои сорта нефти, компенсируя более высокие расходы на перевозку.

В конце октября государственная индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corporation Limited заявила, что в ноябре сократит закупки российской нефти. Компания объяснила это высокой стоимостью фрахта и премиями на российское сырьё на фоне предложений ближневосточной нефти, цены на которую снижаются.

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