Индия с начала ноября импортировала больше сырой нефти из Персидского залива, чем из России. По данным OilPrice, которое ссылается на Bloomberg и данные Kpler, поставки из Персидского залива составили около 2,1 млн баррелей в сутки, тогда как из России — примерно 1,8 млн баррелей в сутки.

Восстановление движения через Ормузский пролив

По сообщению издания, это первый такой случай с начала войны с участием Ирана, которая нарушила привычные цепочки поставок через Ормузский пролив. Потоки нефти через пролив в последние недели существенно восстановились.

По оценке OilPrice, этому способствовали перевалки нефти с судна на судно. Из-за скопления судов в Оманском заливе и опасений атак на танкеры вблизи Ормузского пролива такие операции переместили ближе к побережью Индии.

До начала войны средний объем индийского импорта нефти через Ормузский пролив составлял около 2,8 млн баррелей в сутки. В апреле он снизился до 247 тыс. баррелей в сутки, когда пролив был закрыт почти для всего судоходства.

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Изменение структуры закупок

Российская нефть остается одним из ключевых источников поставок для Индии. В то же время восстановление потоков через Ормузский пролив и меньшее расстояние до Индии усилили позиции производителей из стран Персидского залива.

В прошлом месяце перевалки нефти за пределами Ормузского пролива расширились до западного побережья Индии. Залив Кач стал еще одним местом таких операций для производителей из стран Персидского залива, стремящихся поддерживать поставки на азиатские рынки, несмотря на риски для танкерных перевозок.

В конце октября Bharat Petroleum Corporation Limited, один из крупнейших государственных индийских нефтепереработчиков, заявил о намерении сократить закупки российской нефти в ноябре. Компания объяснила это высокой стоимостью фрахта и премиями на российское сырье, которые снижают его привлекательность по сравнению с предложениями ближневосточной нефти, цены на которую снижаются.

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