На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, Индия, Нигерия и Германия поддержали подготовленную Бразилией дорожную карту перехода от ископаемого топлива. Документ под названием Transitioning Away from Fossil Fuels представил президент COP30 Андре Корреа ду Лагу. Как сообщает Climate Home News, инициатива предлагает странам разработать к 2028 году национальные планы по созданию систем чистой энергетики.

Поддержка производителей ископаемого топлива

Представительница Нигерии, являющейся производителем нефти в ОПЕК, заявила, что признание различных исходных условий государств имеет принципиальное значение. По ее словам, стране с крупными энергетическими ресурсами, проблемами доступа к энергии и промышленными амбициями необходимо одновременно индустриализироваться и декарбонизироваться. Она также подчеркнула, что практическим испытанием для дорожной карты станет превращение предложенных путей перехода в инвестиционные возможности.

Индия, третий в мире потребитель нефти и второй потребитель угля, положительно оценила попытку Бразилии сделать документ инклюзивным. Представитель страны сказал, что план «сохраняет деликатный баланс», а энергетический переход должен создаваться совместно. Он добавил, что доступная возобновляемая энергетика делает возможным отказ от ископаемого топлива, а энергетическая безопасность может усилить этот процесс при условии недопущения замены одной зависимости другой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ориентир на 2028 год

В документе основной этап сокращения спроса и предложения угля, нефти и газа отнесен к периоду после 2031 года. Германия, Франция и Нидерланды уже в этом году опубликовали собственные национальные дорожные карты, а Бразилия также работает над своей. Публично поддержали инициативу также Великобритания и Австралия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал государства использовать документ для подготовки конкретных национальных планов с четкими сроками, распределением ответственности и потребностями в финансировании. К следующему Глобальному подведению итогов в конце 2028 года, по его словам, каждая страна должна показать, что уже сделала для сокращения использования или производства ископаемого топлива, какие дальнейшие шаги планирует и как будет измерять прогресс.

Представители Нидерландов и Германии призвали сопредседателей COP31 — Австралию и Турцию, а также Эфиопию, которая будет председательствовать на COP32, продолжить дискуссию и учесть дорожную карту во время глобального обзора климатического прогресса в конце 2028 года.

Читай нас в