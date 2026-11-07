Сборная Индии по крикету в Новой Зеландии обыграла хозяев с преимуществом в четыре рана по методу Дакворта—Льюиса—Стерна (DLS) и повела 2:0 в серии из пяти однодневных матчей. Поединок в Веллингтоне сократили из-за дождя до 47 оверов для каждой команды, а игру завершили досрочно, когда у Индии было 113 ранов при семи викетах. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Новая Зеландия набрала 134 рана

Новая Зеландия первой вышла отбивать, однако индийские быстрые боулеры не позволили хозяевам набрать темп. Команда завершила иннингс со 134 ранами за 41 овер.

Дэрил Митчелл стал самым результативным игроком хозяев, набрав 55 ранов с 104 мячей. Капитан новозеландцев Митчелл Сантнер добавил 31 ран с 38 мячей.

Аукиб Наби в начале иннингса выбил Тима Сайферта и Уилла Янга, причем викет Сайферта стал для него первым в международном крикете. Гурнур Брар оформил овер без пропущенных ранов с двумя викетами, выбив Тома Лэтема и Гленна Филлипса. Брар завершил матч с показателем четыре викета за 30 ранов и был признан игроком матча, а Наби, Аншул Камбодж и Аксар Пател взяли по два викета.

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Индия потеряла семь викетов

Во время погони Джейкоб Даффи первым мячом индийского иннингса выбил капитана гостей Шубмана Гилла, а в следующем овере — Вирата Кохли. Рохит Шарма обеспечил Индии стартовые раны, однако после отрезка Кайла Джеймисона у команды было 47 ранов при четырех викетах.

Шреяс Айер набрал 30 ранов с 46 мячей и помог стабилизировать иннингс. Кей Эл Рахул остался непобежденным с 26 ранами с 38 мячей, в том числе выполнив два фора и две шестерки. Когда дождь вновь остановил матч, Индии не хватало еще 22 ранов до победы, однако пересчет по методу DLS принес ей победу.

Гилл сказал, что ожидал более легкой погони, однако поле оказалось сложным. Следующий матч серии состоится во вторник в Гамильтоне.

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