Индия начала проверку действий чиновников телекоммуникационного ведомства, которые распорядились заблокировать веб-сайты на основании поддельных судебных решений. Полиция также ведёт уголовное расследование и запросила у министерства цифровые журналы и сведения о системе обработки контента, сообщает Channel NewsAsia.

Блокировка 129 сайтов

В этом году подразделение Министерства телекоммуникаций Индии приказало интернет-провайдерам заблокировать 129 сайтов с незаконными ставками. Reuters сообщило, что эти распоряжения основывались на поддельных документах, якобы выданных Высокими судами Раджастхана и Аллахабада.

По данным Reuters, предполагаемые мошенники отправляли документы чиновникам по электронной почте, выдавая себя за адвокатов. Представитель правительства, говоривший на условиях анонимности, заявил, что министерство пересмотрит свои процедуры и рассмотрит дополнительные проверки судебных решений перед исполнением требований о блокировке сайтов.

Отмена распоряжений

Министерство планирует отменить распоряжения о блокировке, выданные на основании фальшивых документов, а также удалить связанные с ними материалы со своего сайта. По состоянию на четверг переписка с предполагаемыми мошенниками и копии поддельных решений всё ещё были доступны онлайн.

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Полиция открыла уголовное производство после того, как Высокий суд Аллахабада проверил один из документов, поданных от его имени, и установил, что суд такого решения не принимал. В документе содержались поддельные логотип и печать суда, а также фальшивый QR-код.

Запрос полиции в министерство

Представитель киберполиции штата Уттар-Прадеш Гханшьям Ядав заявил, что правоохранители направили в министерство телекоммуникаций 24 вопроса. Они хотят выяснить, как именно ведомство обработало поддельные судебные решения, и помочь установить лиц, ответственных за их отправку.

После публикации Reuters политики и активисты призвали усилить проверку судебных решений до введения ограничений в отношении веб-сайтов.

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