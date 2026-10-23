Посольство Индии в Йемене 23 октября заявило, что обратилось к различным сторонам, чтобы установить обстоятельства и факты относительно инцидента у йеменского побережья. В диппредставительстве отметили, что на борту яхты, вероятно, находились граждане Индии.

Проверка обстоятельств

Индийская сторона продолжает выяснять детали события. О заявлении посольства сообщает The Hindu. Информация об инциденте и присутствии индийцев на яхте пока носит предварительный характер.

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Заявление представителя хуситов

Некоторые арабские СМИ 22 октября цитировали представителя йеменских хуситов Яхью Сариа. По их сообщениям, он утверждал, что саудовские силы атаковали индийскую яхту возле острова Юкар у побережья Йемена в Красном море.

Это утверждение исходит от представителя хуситов, тогда как посольство Индии заявило о проверке обстоятельств. Инцидент произошел на фоне эскалации боевых действий между поддерживаемыми Ираном хуситами и Саудовской Аравией, во время которой стороны атакуют объекты и инфраструктуру друг друга.

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