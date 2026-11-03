Власти Индии подтвердили новое противостояние между индийскими и китайскими военными в нескольких местах штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны, вдоль фактической границы двух государств. Генеральный директор Индо-тибетской пограничной полиции Шатруджит Капур заявил, что такая ситуация возникла в течение последних нескольких дней и до сих пор продолжается. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Капур отметил, что Индии может быть сложно противодействовать Китаю обычными средствами из-за инвестиций и модернизации Народно-освободительной армии КНР и пограничных подразделений. В то же время неизвестно, сопровождались ли последние противостояния физическим насилием.

Позиции Индии и Китая

Главный министр Аруначал-Прадеша Пема Кханду признал случаи нарушения линии фактического контроля, но заявил, что такие инциденты не являются новыми, а ситуация в целом нормальная. По его словам, граница должным образом не демаркирована, а Китай не признает линию Мак-Магона, проведенную Британской империей в 1914 году между Аруначал-Прадешем и Тибетом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал связал напряженность с изменением китайскими силами установленных маршрутов патрулирования. Представитель МИД Китая Го Цзякунь отверг обвинения, заявив, что китайские военные осуществляли обычное патрулирование и соблюдали двусторонние договоренности.

Нерешенная линия контроля

Линия фактического контроля преимущественно разделяет территории, контролируемые Индией и Китаем, однако обе стороны патрулируют районы, которые считают своими. Бывший посол Индии в Китае Гаутам Бамбавале объяснил повторяемость таких инцидентов отсутствием согласованной линии границы. По данным Индии, ее протяженность составляет 3488 километров, тогда как Китай считает ее более короткой.

Пограничный спор особенно чувствителен в Аруначал-Прадеше, который Китай считает частью южного Тибета. В июне 2020 года столкновение в долине реки Галван в восточном Ладакхе унесло жизни 20 индийских военных и, по данным индийских источников, четырех китайских военных; позднее Китай подтвердил гибель четырех своих солдат. Индия и Китай провели 25 раундов переговоров специальных представителей с 2003 года, но окончательного соглашения по границе до сих пор не достигли.

Читай нас в