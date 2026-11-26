Индия планирует привлечь не менее 10 миллионов человек к работе в сфере искусственного интеллекта в рамках Национальной миссии развития талантов в ИИ. Об этом заявил директор Национального совета по профессиональному образованию и подготовке кадров Викрам Сингх Бхати во время мероприятия в Гоа, сообщает Variety.

Подготовка кадров для ИИ

По словам Бхати, миссия была недавно запущена премьер-министром Нарендрой Моди. Представитель совета также упомянул программу SOAR — Skilling for AI Readiness, которую министерство запустило для подготовки работников к использованию технологий искусственного интеллекта.

Бхати призвал компании присоединяться к обучению через модель ученичества. По его мнению, это должно помочь адаптировать к новым технологиям как работников, уже имеющих опыт, так и тех, кто только выходит на рынок труда.

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Влияние на медиа и творческие индустрии

Планы обсудили на панели о будущем творческих навыков в медиаиндустрии, состоявшейся в рамках WAVES Film Bazaar параллельно с 57-м Международным кинофестивалем Индии. Директор Министерства развития навыков и предпринимательства Амит Мина заявил, что ИИ меняет производственную цепочку в медиа — от создания концепции до выпуска продукта — и подчеркнул необходимость переобучения кадров.

Бывший генеральный директор государственного вещателя Doordarshan К. Сатиш Намбудирипад предупредил, что инструменты ИИ могут унифицировать творческий контент, если при обучении не учитывать индийский фольклор, региональные языки и культурные особенности. Основатель и генеральный директор Astra Studios Бирен Гхош, в свою очередь, отметил, что творческие навыки смещаются от выполнения технических задач к формированию идей и управлению технологиями.

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