По данным The Hindu, 25 октября Индия посоветовала своим гражданам в Саудовской Аравии соблюдать местные правила и нормы, а также воздержаться от съемки или публикации информации о перехватах ракет и беспилотников.

Рекомендации индийской миссии

Рекомендации адресованы гражданам Индии, находящимся в Саудовской Аравии. Им посоветовали не распространять сведения, касающиеся перехватов ракет и дронов.

Отдельно индийская миссия сообщила о приостановке рейсов Air India и Air India Express в Эр-Рияд и Даммам, а также в обратном направлении.

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Напряженность в регионе

Издание отмечает, что обращение было опубликовано на фоне усиления напряженности в регионе. Причиной названа серия атак дронами и ракетами на гражданскую инфраструктуру, которые, по данным The Hindu, осуществляют йеменские хуситы.

В сообщении речь идет именно о фиксации и публикации информации, связанной с работой систем перехвата ракет и беспилотников.

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