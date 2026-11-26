Сборная Индии по крикету в пятницу сыграет в Крайстчерче, Новая Зеландия, второй и последний тест серии против хозяев. Победа необходима команде Шубмана Гилла, чтобы сохранить шансы на выход в финал Мирового чемпионата по тестовому крикету. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Ничья в Веллингтоне

Первый матч серии в Веллингтоне завершился вничью, хотя Индия доминировала на протяжении всей игры. Индийцы объявили о завершении своей единственной подачи при счете 720/9, а шесть из семи ведущих отбивающих команды набрали не менее 50 очков каждый.

Ведущий быстрый боулер Джасприт Бумра, вернувшийся в тестовый крикет после годичного перерыва, успешно провел матч. Однако индийская атака не смогла выбить всех соперников во второй подаче, и команде не хватило пяти викетов для победы.

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Борьба за финал

После ничьей Индия осталась четвертой в таблице Мирового чемпионата по тестовому крикету. Команде необходимо выиграть шесть оставшихся тестов в текущем цикле, включая пять домашних матчей против Австралии, чтобы претендовать на финал следующего года. Даже этого может оказаться недостаточно, поскольку индийцам также нужны благоприятные результаты других матчей.

Тренер сборной Индии по боулингу Морне Моркел призвал игроков не создавать для себя чрезмерного давления из-за борьбы за финал и сосредоточиться на ближайшем матче с Новой Зеландией. Новая Зеландия после ничьей в Веллингтоне опустилась на третье место в таблице, уступая Южной Африке и Австралии.

Быстрый боулер Новой Зеландии Мэтт Генри проведет второй тест на домашнем поле в Крайстчерче. Он отметил, что травяные поля в Новой Зеландии обычно постепенно становятся более удобными для отбивающих, а когда покрытие выравнивается, боулерам приходится действовать с минимальным запасом для ошибки.

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