Индия примет Champions Trophy по крикету в 2029 году, а чемпионат мира по крикету 2031 года проведёт совместно с Бангладеш. Пакистан не получил право на проведение ни одного крупного турнира Международного совета по крикету как минимум до 2031 года.

Как сообщает The National, Международный совет по крикету утвердил временные окна для ключевых соревнований до 2035 года, однако места проведения объявил только на ближайшие пять лет. В перечень входят чемпионаты мира в однодневном формате и формате Twenty20, Champions Trophy и финалы Мирового тестового чемпионата.

Хозяева турниров до 2031 года

Чемпионат мира Twenty20 2028 года пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 12 октября по 12 ноября. Турнир 2030 года совместно проведут Англия, Ирландия и Шотландия — с 4 июля по 4 августа.

Англия также останется хозяйкой финалов Мирового тестового чемпионата в 2029 и 2031 годах. Финал 2029 года запланирован на 8–12 июня, а финал 2031 года — на 12–16 июня.

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Champions Trophy в Индии должен пройти с 9 по 28 октября 2029 года. Чемпионат мира в однодневном формате, хозяевами которого станут Индия и Бангладеш, запланирован на 9 октября — 23 ноября 2031 года.

Вопрос участия Пакистана

В материале отмечается, что Индия и Пакистан не проводят турниры по крикету на территории друг друга из-за ухудшения отношений между странами. Сборная Пакистана приезжала в Индию на чемпионат мира 2023 года, но не отправилась на чемпионат мира Twenty20, который прошёл там ранее в этом году.

Индия, в свою очередь, не поехала в Пакистан на Champions Trophy 2025 года, поэтому соревнование разделили между Пакистаном и ОАЭ. Следующий чемпионат мира в однодневном формате состоится в 2027 году в Южной Африке, Зимбабве и Намибии.

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