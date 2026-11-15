Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к государствам ввести мораторий на исполнение смертных приговоров с перспективой полной отмены смертной казни. Индия проголосовала против документа, сообщает The Hindu.

Результаты голосования

Резолюцию «Мораторий на применение смертной казни», внесенную Мексикой, Генассамблея ООН приняла 13 ноября. За документ проголосовали 133 страны, против — 33, еще 16 воздержались.

Вместе с Индией против резолюции выступили Бахрейн, Китай, Египет, Иран, Ирак, Япония, Кувейт, Мальдивы, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и США.

Призывы документа

В резолюции выражена глубокая обеспокоенность продолжающимся применением смертной казни. В то же время документ подтверждает право государств развивать собственные правовые системы и определять надлежащие уголовные наказания в соответствии с международным правом.

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Государства призвали ввести мораторий на казни с целью отмены смертной казни. Странам, которые уже отказались от такого наказания, предложили не восстанавливать его.

Документ также призывает постепенно ограничивать применение смертной казни: не назначать ее лицам, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, а также тем, в отношении кого невозможно достоверно установить, что на тот момент им было более 18 лет. Отдельно говорится о беременных женщинах, людях с психическими или интеллектуальными нарушениями и пожилых людях, а также о сокращении перечня преступлений, за которые может назначаться смертная казнь.

В резолюции также выражена обеспокоенность значительным ростом числа сообщений о казнях в 2025 году, несмотря на общую мировую тенденцию к ограничению применения смертной казни.

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