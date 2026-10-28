Индия расследует гибель подстреленного гепарда — Channel NewsAsia

В Индии начали расследование после гибели 19-месячного самца гепарда, которого подстрелили в лесах штата Мадхья-Прадеш за пределами национального парка Куно. Это первый случай гибели гепарда от выстрелов с начала программы возвращения этих животных в страну в 2022 году, сообщает Channel NewsAsia.

Расследование гибели животного

Министерство охраны окружающей среды Индии поручило группе высокого уровня провести расследование на месте. В ведомстве заявили, что рассматривают инцидент с максимальной серьёзностью.

Раненого гепарда обнаружили в воскресенье в лесах Мадхья-Прадеша за пределами парка Куно и доставили для ветеринарной помощи. Во время операции из его тела извлекли пять дробин. Медицинское обследование также подтвердило многочисленные внутренние травмы, связанные с извлечёнными поражающими элементами. Несмотря на усилия ветеринаров, животное умерло во вторник.

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Программа возвращения гепардов

Погибший самец родился в Индии. Его мать относилась к гепардам, завезённым в страну из Ботсваны, Намибии и Южно-Африканской Республики в рамках программы восстановления популяции.

Азиатский гепард был признан вымершим в Индии в 1952 году. Этот подвид ранее обитал на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Индии, а сейчас сохранился лишь в очень небольшом количестве в Иране.

Африканских гепардов впервые выпустили в национальном парке Куно, расположенном примерно в 300 километрах к югу от Нью-Дели, в сентябре 2022 года. Национальное управление по сохранению тигров, контролирующее проект, заявило, что показатели выживаемости и успешность охоты животных сопоставимы с другими международными программами реинтродукции. По данным ведомства, в дикой природе Индии находится около 60 гепардов, из них примерно 40 родились в стране.

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