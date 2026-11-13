Индия ищет частных инвесторов для строительства и эксплуатации крупнейшего в стране объекта стратегического резерва нефти. Новое хранилище планируют разместить в Чандихоле, в восточном штате Одиша на побережье Бенгальского залива, сообщает OilPrice со ссылкой на тендерную документацию.

Мощность и финансирование

Стоимость проекта оценивается примерно в $910 млн. Хранилище сможет вмещать до 4 млн тонн сырой нефти. По данным издания, реализация проекта увеличит совокупную вместимость стратегических резервов Индии на 80%.

Правительство Индии предлагает грант в размере 51,4 млрд индийских рупий, или около $546 млн, для поддержки частных инвестиций в этот объект. Заявки на участие в тендере необходимо подать до 26 февраля 2027 года.

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Существующие запасы

В настоящее время подземные стратегические хранилища Индии имеют общую вместимость 5,33 млн тонн сырой нефти, или около 39 млн баррелей. По оценке OilPrice, этого объема достаточно примерно на восемь дней внутреннего потребления страны.

Индия является третьим крупнейшим импортером сырой нефти в мире. Помимо проекта в Чандихоле, государственная Oil and Natural Gas Corporation планирует построить в Мангалуру новое хранилище, рассчитанное примерно на 13 млн баррелей нефти.

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