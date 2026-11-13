Кабинетный комитет по безопасности Индии в феврале одобрил третью фазу проекта индо-китайских приграничных дорог ICBR-III, предусматривающую строительство 26 дорог вдоль линии фактического контроля в штате Аруначал-Прадеш. Об этом пишет The Hindu со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.

Центральное правительство Индии еще официально не объявляло о проекте ICBR-III и публично не раскрывало его деталей. Издание отмечает, что это лишь второй важный проект дорожной инфраструктуры вдоль границы с Китаем, одобренный после столкновений в долине Галван в восточном Ладакхе в 2020 году.

Мосты в приграничных районах

Индо-тибетская пограничная полиция Индии с сентября также одобрила строительство 15 пешеходных подвесных мостов и 18 деревянных мостов в районах Верхний Субансири и Курунг-Кумей в Аруначал-Прадеше, граничащих с Китаем.

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Первую фазу программы ICBR начали в 2005 году. Она предусматривала 27 приоритетных дорог общей протяженностью 608 км. Вторую фазу, охватывающую 32 дороги протяженностью 683 км, одобрили 21 сентября 2020 года.

Напряженность и переговоры

Новые инфраструктурные решения принимаются на фоне противостояний индийских и китайских военных вдоль линии фактического контроля в Аруначал-Прадеше, которые, по данным The Hindu, продолжаются с конца июля. Бывший генеральный директор Индо-тибетской пограничной полиции Шатруджит Капур 22 октября заявил, что такие противостояния происходят в нескольких местах штата.

С июля Индия и Китай провели три раунда переговоров высокого уровня по пограничным вопросам. 6 августа состоялось 36-е заседание механизма консультаций и координации, 26 августа в Пекине прошел 25-й раунд переговоров специальных представителей, а 6 сентября стороны провели первые встречи командующих корпусами в восточном секторе в Аруначал-Прадеше.

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