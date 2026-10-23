Индия содействует перевозке жизненно важных лекарств в Иран — The Hindu

Индия продолжает содействовать перевозке жизненно необходимых лекарств в Иран, сообщает The Hindu со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала. Он заявил об этом 23 октября в Нью-Дели.

Осложнения авиасообщения

По словам Джайсвала, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке создал новые вызовы для авиасообщения между Индией и Ираном. Он отметил, что индийская сторона содействовала перевозке лекарств ранее и продолжает это делать.

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Представителя спросили о сообщениях, согласно которым Индия не предоставила отдельным иранским самолетам разрешение на использование своего воздушного пространства. Джайсвал не уточнил деталей этих сообщений.

Контакты с Ираном

Представитель индийского внешнеполитического ведомства сказал, что Индия поддерживает связь с иранскими коллегами, чтобы облегчить транспортировку жизненно необходимых лекарств в качестве гуманитарного жеста. В материале также отмечается, что в этом году медицинские принадлежности, пожертвованные индийцами, были отправлены Иранскому обществу Красного Полумесяца.

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