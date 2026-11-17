В Маниле, Филиппины, Индия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на 23-м саммите Индия—АСЕАН подчеркнули необходимость мира, стабильности и более тесного регионального сотрудничества в энергетике, сфере возобновляемых ресурсов и зеленой экономике. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление Моди о стабильности

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия и объединение, в которое входят 11 государств, вместе представляют почти четверть населения мира. По его словам, будущее региона должно формироваться сотрудничеством, а не конкуренцией.

Моди также отметил, что миру больше всего нужны мир, стабильность и предсказуемость. Он подтвердил неизменную приверженность Индии единству и центральной роли АСЕАН и выразил надежду, что саммит выведет всеобъемлющее стратегическое партнерство сторон на новый уровень.

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Энергетика и морская безопасность

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал углублять сотрудничество в сфере морской безопасности, безопасности судоходства, охраны окружающей среды и голубой экономики. Он также приветствовал укрепление экономических связей между АСЕАН и Индией посредством инвестиций, содействия торговле и пересмотра Соглашения АСЕАН о торговле товарами.

Среди направлений дальнейшего сотрудничества Маркос назвал возобновляемую энергетику, энергоэффективность, развитие энергосети АСЕАН, кибербезопасность, устойчивую инфраструктуру и зеленую экономику. Филиппины завершают председательство в АСЕАН, а 49-й саммит объединения в Маниле продолжается с воскресенья.

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