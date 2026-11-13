Индия и Бангладеш отложили консульский диалог — The Hindu

Индия и Бангладеш отложили пятый раунд двустороннего консульского диалога, который должен был состояться 17–18 ноября в Дакке. Как сообщает The Hindu, дипломатический источник подтвердил перенос встречи.

По словам собеседника издания, основными причинами стали рост напряженности в отношениях двух стран и заявление свергнутой бывшей премьер-министрки Бангладеш Шейх Хасины о намерении вернуться в страну в следующем месяце.

Первые переговоры более чем за два года

Запланированная встреча должна была стать первой консультацией такого формата более чем за два года. Предыдущий, четвертый раунд состоялся 29 мая 2024 года в Нью-Дели — немногим более чем за два месяца до падения правительства Хасины после молодежного восстания в Дакке.

Переговоры должны были пройти на уровне генеральных директоров министерств иностранных дел. В повестку планировалось включить вопросы управления границей, визовых процедур и репатриации задержанных граждан обоих государств.

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Визы и вопрос экстрадиции

После обострения отношений в августе 2024 года число виз, которые Индия выдавала гражданам Бангладеш, существенно сократилось. По данным источников The Hindu, в последние месяцы Индия постепенно увеличивала количество виз для бангладешских путешественников, особенно после избрания Тарика Рахмана премьер-министром в феврале этого года.

Индия и Бангладеш начали консульский диалог в 2017 году для регулярного обсуждения консульских и визовых вопросов, а также взаимной правовой помощи. До этого состоялись четыре раунда переговоров.

9 ноября юридическая фирма Matrix Chambers, представляющая Хасину, обратилась в Высокую комиссию Бангладеш в Нью-Дели с просьбой выдать ей новый паспорт и национальное удостоверение личности. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Бангладеш Хумаюн Кабир заявил журналистам, что Дакка не выдаст ей паспорт, а будет добиваться ее экстрадиции через приемлемый процесс обмена заключенными.

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