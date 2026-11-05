В Катманду, Непал, министр иностранных дел Индии Викрам Мисри провел переговоры с высокопоставленными чиновниками страны о возможной повестке будущего визита премьер-министра Балендры Шаха в Индию. Как сообщает Kathmandu Post, Мисри прибыл в непальскую столицу с двухдневным визитом по приглашению своего коллеги Амрита Бахадура Рая.

Индийский дипломат отдельно встретился с министром финансов Сварнимом Вагле, министром иностранных дел Шиширом Ханалом, министром энергетики Бираджем Бхактой Шрештхой и другими правительственными чиновниками. Позже он провел переговоры на уровне делегаций с Раем. В МИД Непала заявили, что стороны обсудили обмен визитами высокого уровня, транспортную связанность, торговлю, сотрудничество в сфере развития, энергетику и контакты между людьми.

Вероятные даты поездки

Официальные даты визита Шаха в Индию еще не объявлены. По данным источников издания, возможным сроком называют 22–25 ноября. Ожидается, что поездка продлится три дня, а непальский премьер не будет выезжать за пределы Нью-Дели. Там он должен провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и встретиться с другими высокопоставленными чиновниками.

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В четверг Мисри должен встретиться с Шахом и передать ему приглашение от Моди. Если поездка состоится, она станет первой официальной двусторонней зарубежной поездкой Шаха после вступления в должность 27 марта.

Помощь и совместные проекты

На встречах также обсуждались финансовая помощь Непалу, торговля, транзит, пограничные вопросы, энергетика и развитие транспортной и цифровой инфраструктуры. Непал просит Индию предоставить более 2 млрд долларов в форме кредитных линий, грантов и другой экономической помощи для восстановления инфраструктуры, поврежденной наводнениями в Бхотекоши. Среди запрашиваемых составляющих — кредитная линия на 1 млрд долларов, 500 млн долларов грантов и еще 500 млн долларов на восстановление.

Во время визита Шаха премьер-министры двух стран, как ожидается, могут открыть несколько объектов, завершенных при поддержке Индии. Среди них — Полицейская академия Непала в Панаути, мост в Дарчуле, интегрированный пограничный пункт в Бхайрахаве и автомобильный мост через реку Махакали. Стороны также могут совместно начать строительство интегрированного пограничного пункта в Додхара-Чандани, гидроэнергетического проекта Lower Arun и нефтепровода от индийского Силигури до Чарали в Джхапе.

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