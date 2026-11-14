Сборная Индии по крикету включила 26-летнего быстрого боулера Гурноора Брара в состав на серию из двух тестовых матчей против Новой Зеландии. Спиннер Кулдип Ядав был отпущен для участия во внутренних соревнованиях в Индии, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Совет по контролю за крикетом в Индии (BCCI).

Брар пропустит последний ODI

Брар присоединится к тестовой команде Индии в Новой Зеландии и не сыграет в пятом, заключительном однодневном матче серии в Тауранге. Индийская команда не будет вызывать замену боулеру. Перед последней игрой гости ведут в серии из пяти ODI со счетом 2:1.

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Пант присоединился к команде

Викет-кипер-баттер Ришаб Пант прибыл к команде в Веллингтоне после подтверждения физической готовности. Тестовую сборную Индии возглавит Шубман Гилл. В состав также вошли Яшасви Джайсвал, Кей-Эл Рахул, Равиндра Джадеджа, Джасприт Бумра, Мохаммед Сирадж и Вашингтон Сундар.

Серия из двух тестов между Индией и Новой Зеландией начнется 19 ноября.

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