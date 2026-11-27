Индия близка к завершению переговоров по давно ожидаемому торговому соглашению с Соединёнными Штатами. Об этом заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял на отраслевой конференции, сообщает Channel NewsAsia.

По словам Гояла, торговое соглашение с США близко к завершению, а разногласия между сторонами начали урегулироваться. Он также отметил, что процесс и механизм, которые ранее сдерживали окончательное заключение договорённости, начинают приобретать конкретные очертания.

Пошлины могут зависеть от результата переговоров

Заявление индийского министра прозвучало после того, как торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил: индийские товары будут облагаться пошлиной в 17% в случае достижения торгового соглашения. Если договорённости не будет, ставка может вырасти до 25%.

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Перед вступлением в силу в следующем году новые тарифы должны пройти процедуру общественного обсуждения.

Позиции сторон

США являются крупнейшим торговым партнёром Индии. Стороны ведут переговоры о торговом соглашении после достижения промежуточной договорённости в феврале.

Нью-Дели стремится получить доступ к американскому рынку для ключевых экспортных отраслей, в частности текстильной промышленности, фармацевтики и инженерной продукции. Вашингтон, со своей стороны, добивается более широкого доступа для американских товаров и более тесного согласования торговых правил.

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