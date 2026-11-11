Индия призвала соответствующие органы принять меры против китайских блогеров, которые, по сообщениям, транслировали видео из бедных районов Дакки в Бангладеш, выдавая их за кадры из Нью-Дели. Представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что попытки создать искаженное представление о какой-либо стране вызывают сожаление.

Как сообщает NDTV, Джайсвал сказал, что распространение ложных нарративов подрывает доверие к исполнителям таких действий и тем, кто за ними стоит. По его словам, Индия обратилась к соответствующим органам с призывом отреагировать на ситуацию.

Сообщения о съемках в Дакке

Бангладешские СМИ ранее сообщали, что около 150 граждан Китая в течение нескольких месяцев находились в бедных кварталах Дакки. По этим данным, они представляли отснятое как видео из Индии и делали пренебрежительные комментарии об условиях жизни в Нью-Дели.

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Согласно расследованию бангладешской газеты Prothom Alo, граждане Китая снимали узкие переулки районов Текпара и Уттара и вели прямые трансляции на китайских платформах социальных сетей. Издание также сообщило, что некоторые из них заходили в жилища местных жителей, заявляя аудитории, что находятся в Нью-Дели.

Эпизоды, описанные Prothom Alo

Одна из блогеров, названная Мяньмянь и, по ее словам, происходящая из китайской провинции Сычуань, 1 ноября вела трансляцию возле канала в секторе 12 района Уттара. По данным Prothom Alo, она представляла это место как Нью-Дели и негативно описывала жилые здания, санитарные условия и уровень развития района.

В другом эпизоде гражданин Китая транслировал видео из чайных заведений в Текпаре и делал оскорбительные высказывания о чае и образе жизни местных жителей. В публикациях также говорилось о комментариях относительно гигиены, санитарии и жилищных условий в районах Дакки.

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