Индия запустит еженедельный поезд между Непалом и Айодхьей — The Hindu

Индийские железные дороги планируют запустить еженедельное железнодорожное сообщение между Джанакпур-Дхамом в Непале и Айодхьей в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на заявление Министерства железных дорог Индии.

Маршрут длиной 604 километра

Маршрут поезда составит около 604 километров и соединит Джанакпур-Дхам со станцией Айодхья-Кантт. Он будет проходить через населённые пункты индийских штатов Бихар и Уттар-Прадеш.

Помимо конечных станций, поезд будет останавливаться в Джайнагаре, Мадхубани, Шишо, Ситамархи, Раксауле, Наркатиагандже, Горакхпуре, Басти, Манкапуре и Айодхья-Дхаме.

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Отправления раз в неделю

Рейсы будут выполняться раз в неделю: из Джанакпур-Дхама поезд будет отправляться каждую субботу, а из Айодхья-Кантт — каждый понедельник. В Министерстве железных дорог Индии заявили, что новый маршрут должен укрепить двустороннее сотрудничество благодаря железнодорожному сообщению и сблизить общины двух стран.

В июне Индия и Непал обсуждали трансграничное железнодорожное сообщение, в частности перевозки по направлению Джанакпур—Айодхья, а также двустороннее сотрудничество в этой сфере.

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