Сборная Индии по крикету победила Новую Зеландию с преимуществом в 22 рана в Тауранге, Новая Зеландия, и обеспечила себе победу 3:1 в серии из пяти однодневных матчей (ODI). Индийская команда защитила результат в 209 ранов и выбила хозяев поля за 187 ранов в 48,1 овера, сообщает Channel NewsAsia.

Решающий отрезок матча

Новая Зеландия уверенно начала погоню за целью и имела 64 рана при одной потере. Однако быстрые боулеры Индии изменили ход игры: хозяева потеряли пять викетов, добавив 55 ранов, а затем оказались на отметке 119 при шести потерях.

Аршдип Сингх завершил матч с показателем три викета за 30 ранов и был признан лучшим игроком встречи. Мохаммед Сирадж и Аксар Патель взяли по два викета, а Яш Тхакур завоевал свой первый викет в ODI, выбив Дина Фокскрофта. Самым результативным в составе Новой Зеландии стал Фокскрофт — 31 ран с 42 мячей. Капитан новозеландцев Митчелл Сантнер набрал 24 рана.

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Индия восстановилась после потерь

Ранее Индия, которую отправили бить первой, потеряла игроков верхней части порядка, в том числе Рохита Шарму и Вирата Кохли. Аксар Патель и Ишан Кишан помогли восстановить иннинг: оба набрали по 46 ранов. Патель также сформировал партнерство на 52 рана со Шреясом Айером, который набрал 22. Наман Дхир добавил в конце 22 рана.

В составе Новой Зеландии Митчелл Сантнер и Джейкоб Даффи взяли по три викета, Мэттью Фишер — два. Капитан Индии Шреяс Айер после матча отметил, что его команда не провела удачный иннинг в бэттинге, однако боулеры четко выполнили свой план. Следующей для Индии и Новой Зеландии станет серия из двух тестовых матчей, которая начнется 19 ноября.

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