Индия планирует ввести требование для государственных энергетических компаний по наращиванию мощностей хранения энергии. Об этом на саммите Bharat Renewable Energy Summit заявил секретарь Министерства энергетики Индии Панкадж Агарвал, сообщает OilPrice.

По словам чиновника, федеральные власти также работают над запуском новых тендеров в сфере чистой энергетики, связанных с системами накопления. Эти меры должны сократить объемы выработанной электроэнергии, которая не используется из-за нехватки мощностей для ее хранения.

Ограничение генерации

По данным JMK Research & Analytics, в сентябре Индия была вынуждена ограничить до 118,6 ГВт мощностей солнечной и ветровой генерации из-за ограничений электросети, нехватки гибкости и аккумуляторных систем. Среди причин аналитики назвали несоответствие между спросом и производством, проблемы с передачей электроэнергии, недостаточные мощности хранения и сезонное совпадение высокой выработки с умеренным спросом.

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Рекордные объемы производства возобновляемой энергии и солнечной генерации в июле и августе сопровождались ограничениями, хотя страна тогда испытывала дефицит доступной электроэнергии.

Планы до 2027 года

С июля 2027 года Индия планирует ввести правило, согласно которому разработчики солнечных и ветровых проектов должны будут устанавливать аккумуляторные системы непосредственно на площадках.

Ранее федеральное правительство одобрило программу финансирования систем хранения энергии сетевого масштаба на 145 млрд индийских рупий, или $1,54 млрд. Она предусматривает поддержку создания 92 ГВт·ч еще не введенных в эксплуатацию мощностей: 30 ГВт·ч аккумуляторных систем, 60 ГВт·ч гидроаккумулирующих проектов и 2 ГВт·ч новых технологий хранения энергии.

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