Индийские производители одежды начали сокращать зависимость от американского рынка после повышения пошлин США и переориентируют поставки на Великобританию, Европу и внутренний рынок Индии. Как сообщает Dawn, компания Orient Craft, на США у которой ранее приходилось 84% продаж, теперь получает с этого рынка менее 10% продаж.

Основатель Orient Craft Судхир Дхингра рассказал, что после объявления повышенных тарифов в апреле 2025 года американские покупатели отменяли заказы или требовали скидок. Некоторые из них просили поставщиков взять на себя 25% пошлины, хотя маржа производителей составляет менее 10%. Пошлины США на индийские товары достигали в прошлом году 50%, а сейчас включают 10% в рамках Section 301 и базовые ставки от 6% до 12%.

Переориентация на Европу

Orient Craft с годовым экспортом около 1,5 млрд рупий, или 15,82 млн долларов, перенесла часть продаж в Великобританию, страны Европы и в меньшей степени на индийский рынок. На ее фабрике в Ранчи сотни женщин шьют платья, рубашки и детскую одежду для британских ретейлеров Next и Marks & Spencer.

Один из крупнейших индийских экспортеров одежды Gokaldas Exports, где работают более 53 тысяч человек, также делает ставку на Европу. В течение трех–пяти лет компания планирует увеличить долю Европы в своих доходах с 15–16% до 25–30%, одновременно сократив долю США с 50–55% до 35–40%.

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Новые рынки и более низкие расходы

По данным Global Trade Research Institute, с апреля по август экспорт Индии текстиля, одежды и товаров для дома в США сократился на 9,8% — до 4 млрд долларов. Поставки на другие рынки за этот период выросли на 3,7%, до 15,2 млрд долларов.

Экспортеры называют среди факторов переориентации неопределенность относительно пошлин США, более высокие расходы на перевозки и требования американских покупателей о скидках. Более привлекательными становятся рынки ОАЭ, Великобритании и ЕС. Индийская одежда также имеет беспошлинный доступ в Великобританию в рамках торгового соглашения, вступившего в силу в июле, а аналогичное соглашение с ЕС может отменить пошлины на уровне 12–17%.

Производители параллельно ищут способы снизить себестоимость. В штате Джаркханд швейные фабрики привлекают субсидиями, более простым доступом к земле и образованной и надежной рабочей силой. В то же время внутренний рынок одежды Индии, который оценивается в 150 млрд долларов и растет на 7–8% ежегодно, дает экспортерам дополнительную опору.

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