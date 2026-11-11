По сообщениям индийских СМИ, Индия сформировала специализированные подразделения коммандос Shaurya для патрулирования спорной границы с Китаем. Они будут действовать в составе Индо-тибетской пограничной полиции, которая патрулирует около 3 тысяч километров границы с Тибетом, сообщает South China Morning Post со ссылкой на индийские СМИ.

Подготовка к горным операциям

Личный состав Shaurya прошел подготовку по рукопашному бою, действиям в высокогорье, наблюдению с помощью дронов и быстрому реагированию. Детали относительно районов развертывания и конкретных задач новых подразделений не раскрываются.

Бывший генеральный директор пограничной полиции Шатруджит Сингх Капур заявил, что коммандос Shaurya сыграли важную роль во время противостояний в нескольких местах в индийском штате Аруначал-Прадеш. Пекин заявляет претензии на контролируемый Индией Аруначал-Прадеш, называя его Цзаннанем, или Южным Тибетом, и частью Тибетского автономного района.

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Реакция на усиление Китая

По оценке профессора Фуданьского университета Линя Минвана, появление Shaurya свидетельствует о сохранении дефицита доверия между сторонами вдоль Линии фактического контроля — де-факто границы между странами. Он считает, что напряженная ситуация там может сохраняться длительное время.

Отношения Пекина и Нью-Дели резко ухудшились после столкновения в долине Галван в 2020 году, когда погибли не менее 20 индийских и четверо китайских военнослужащих. Аналитики связывают создание новых подразделений с пересмотром Индией боеготовности после этого инцидента.

Исследовательница Takshashila Institution Анушка Саксена отметила, что Shaurya предназначены прежде всего для оборонительных операций, в отличие от штурмовых взводов индийской армии Ghatak. Точная численность нового формирования не разглашается, однако, по ее оценке, она потенциально может составлять от 800 до 1 200 человек. Линь Минван предположил, что Китай в ответ скорее будет усиливать инфраструктуру и логистику на тибетской стороне Линии фактического контроля, чем наращивать численность военных.

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