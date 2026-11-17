Индийский конгломерат Reliance Industries планирует до конца десятилетия вложить около $1,6 млрд, или 150 млрд индийских рупий, в 100 новых биогазовых заводов в стране. Об этом заявил финансовый директор Reliance Bio Energy Limited Викас Ратхи, сообщает OilPrice.

Планы до 2030 года

Благодаря новым предприятиям Reliance намерена к 2030 году довести производство газа из аграрных отходов до 5 млн кубометров в сутки. Сейчас компания производит примерно 350 тонн биогаза ежедневно на 45 заводах, расположенных в 10 штатах Индии.

До марта 2027 года Reliance планирует построить 10 биогазовых предприятий, что должно увеличить производство до 1,1 млн тонн, или примерно 1,5–2 млн кубометров газа в сутки. По словам Ратхи, компания будет размещать заводы в регионах, где доступны аграрные отходы.

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Ставка на аграрные отходы

Reliance Industries, которую возглавляет индийский миллиардер Мукеш Амбани, управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре. На этой площадке компания ранее запустила два демонстрационных объекта по производству сжатого биогаза. В Reliance заявляют, что развитие сети таких заводов соответствует ее обязательству достичь нулевых чистых выбросов углерода к 2035 году.

Индия рассчитывает увеличить долю газа в энергетическом балансе до 15% к 2030 году против немногим более 6% сейчас. По данным Индийской биогазовой ассоциации, на выставке Renewable Energy India Expo 2026 были заявлены инвестиционные обязательства на $342 млн, или 32 млрд рупий, для сектора биоэнергетики и сжатого биогаза.

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