В Дохе, Катар, 15-летний индийский крикетист Вайбхав Сурьяванши набрал 204 рана за 53 мяча в матче команды Индии A против ОАЭ на Кубке Азии Rising Stars. Индия A победила с преимуществом в семь викетов, сообщает Sky Sports.

Рекорды List A

Сурьяванши набрал первую сотню за 28 мячей, установив рекорд самого быстрого сенчури в крикете категории List A. Он превзошёл предыдущее достижение Джейка Фрейзера-Макгерка на один мяч.

Вторую сотню индиец набрал за 24 мяча. Таким образом, он оформил самое быстрое дабл-сенчури в List A — за 53 мяча, превзойдя рекорд Чада Боуса, составлявший 103 мяча. Его 150 ранов за 40 мячей также стали самыми быстрыми в этой категории крикета.

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28 шестёрок в матче

За своё выступление Сурьяванши сделал 28 шестёрок и семь четвёрок, а его страйк-рейт составил 384,90. Он превзошёл рекорд Дарси Шорта из Западной Австралии, который в матче против Квинсленда в 2019 году сделал 23 шестёрки.

Команда ОАЭ установила для Индии A цель в 250 ранов. Команда Тилака Вармы достигла её за 14,2 овера. Сурьяванши выбыл в 13-м овере: после его удара по подаче Базила Хамида мяч поймал Арьянш Шарма у дальней границы поля.

В феврале Сурьяванши установил рекорд по наибольшему количеству ранов в финале чемпионата мира по крикету среди игроков до 19 лет. Тогда он набрал 175 ранов за 80 мячей, а Индия победила Англию с преимуществом в 100 ранов.

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