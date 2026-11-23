Сборной Индии осталось взять пять викетов в финальной сессии последнего дня, чтобы победить Новую Зеландию в первом тестовом матче по крикету в Веллингтоне, Новая Зеландия. К перерыву на чай новозеландская команда имела 206 за пять викетов, сообщает Channel NewsAsia.

Новая Зеландия пытается спасти матч

В первом иннинге Новая Зеландия набрала 368 ранов, тогда как Индия объявила о завершении своего иннинга при счёте 720 за девять викетов. Перед финальной сессией новозеландцы уступали 146 ранов и могли спасти матч ничьей, лишь продержавшись до завершения игрового дня.

Непобеждёнными к моменту перерыва оставались Дэрил Митчелл, набравший 24 рана, и Гленн Филлипс с 19 ранами. В первом иннинге Филлипс оформил сенчури.

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Ключевые викеты Индии

После обеда Аншул Камбодж взял викет Тома Бланделла, набравшего 15 ранов. Мяч, по всей видимости, миновал биту и прошёл к викеткиперу Ришабу Панту, однако Камбодж услышал звук, после чего Индия запросила видеопросмотр. Технология DRS зафиксировала едва заметное касание мяча биты.

В первой сессии Вашингтон Сундар выбил Девона Конвея, набравшего 65 ранов, а Прасид Кришна вынудил Рачина Равиндру ошибиться на 37 ранах. Показатель Кришны составил два за 22. Второй и последний матч серии должен начаться в пятницу в Крайстчерче.

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