В Индонезии обсуждают возможное повышение цен на субсидируемое топливо в начале 2027 года. Это может стать первым таким шагом с 2022 года. Как сообщает OilPrice, причиной дискуссии стали высокие мировые цены на нефть и ослабление индонезийской рупии, которые увеличивают расходы государства на субсидии.

Встреча с участием Pertamina и центробанка

На прошлой неделе в Индонезии состоялась встреча по поводу потенциального пересмотра цен на субсидируемое топливо. По данным источников Reuters, в ней участвовали представители министерства экономики, государственной энергетической компании Pertamina и Банка Индонезии.

Окончательного решения о повышении цен на встрече не приняли. Также участники не обсуждали возможный размер подорожания, сообщили собеседники Reuters.

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Расходы на субсидии растут

Индонезия является нетто-импортером нефти, хотя имеет собственную добычу. Государство субсидирует топливо в различных формах со времени обретения независимости в 1940-х годах и не сокращало эти субсидии на фоне кризиса в Ормузском проливе.

Сейчас бензин в стране продается примерно за половину его рыночной стоимости, а дизельное топливо — менее чем за треть. Из-за скачка международных цен на нефть правительство Индонезии в этом году может потратить на топливные субсидии до 500 трлн индонезийских рупий, или $27,2 млрд. Это на 30% больше первоначальной оценки расходов до роста цен на нефть и топливо.

По данным OilPrice, бюджет страны оказался под давлением, рупия достигла исторического минимума по отношению к доллару США, а фондовый рынок снизился на фоне утраты доверия инвесторов.

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