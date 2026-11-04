Вооруженные силы Индонезии разворачивают в Джакарте более 20 тысяч военнослужащих и сотрудников, сообщает Channel NewsAsia. Передислокация происходит на фоне расследования предполагаемой незаконной операции по прослушиванию президента Прабово Субианто, в рамках которого были задержаны два высокопоставленных сотрудника полиции и бывший глава национальной полиции Листьо Сигита Прабово.

Власти не подтвердили, что переброска военных в столицу связана с этим расследованием. Представитель вооруженных сил Мухаммад Нас заявил, что перемещение подразделений является стандартной процедурой для поддержания национальной безопасности и территориальной целостности страны.

Масштаб передислокации

Первый этап развертывания начался в понедельник, когда были задействованы 2100 военнослужащих из частей, уже дислоцированных в Джакарте. В среду в столицу должны были прибыть подразделения из других регионов, что увеличивало общую численность задействованного персонала до 20 980 человек.

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К передислокации привлекли подразделения морской пехоты и военно-морских сил, а также персонал учебных центров и военно-морских баз с острова Ява и из провинции Лампунг. Еще 13 140 человек остались в резерве и готовы к развертыванию при необходимости.

Расследование прослушивания

По данным властей, предполагаемое прослушивание касалось не только президента, но и членов правительства, политиков, журналистов, представителей гражданского общества и бизнеса. Во вторник правоохранители заявили, что дело включает удаление электронных доказательств и несанкционированный доступ к коммуникациям главы государства и других публичных лиц.

По данным властей, подозреваемые якобы без разрешения перехватывали телефонные номера своих целей с 2025 года, а операция продолжалась и в 2026 году. Листьо Сигита Прабово, которого ранее уволили с должности главы национальной полиции, 4 ноября также отстранили от должности главы администрации президента. Временно обязанности на этой должности исполняет лейтенант армии Арийо Виндутомо, который возглавляет президентский секретариат.

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