Министерство здравоохранения Индонезии разослало делегациям Всемирной организации здравоохранения 14-страничное представление в защиту кандидатуры министра Буди Гунади Садикина на должность генерального директора ВОЗ. Правительство отвергло обвинения индонезийской Коалиции за справедливость в сфере здравоохранения в авторитарном стиле управления и заявило, что выбор главы организации не должен превращаться в продолжение внутриполитических споров, сообщает Health Policy Watch.

Спор вокруг реформы здравоохранения

Правительство представляет Садикина как реформатора, который стремился расширить доступ к медицинской помощи и ослабить влияние профессиональных медицинских объединений. В представлении указано, что к 2032 году Индонезия может столкнуться с дефицитом почти 65 тысяч врачей-специалистов.

Принятый в 2023 году комплексный закон о здравоохранении лишил профессиональные ассоциации исключительных полномочий по лицензированию и ввел больничный путь подготовки специалистов, который, по версии министерства, должен дополнять университетские программы. В то же время деканы медицинских факультетов и преподаватели выступали против реформы, предупреждая о рисках для клинических стандартов и безопасности пациентов. В июне 2025 года 372 профессора публично заявили о недоверии к руководству Садикина.

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Судебные решения и ответ министерства

Конституционный суд постановил, что медицинские коллегии должны действовать независимо в составе Совета по вопросам здравоохранения и быть подотчетными президенту. Министерство охарактеризовало это решение как ограниченную процедурную корректировку. В то же время Верховный суд в октябре признал недействительными 70 положений, которые, в частности, предоставляли министру единоличные полномочия по назначениям в Совет по вопросам здравоохранения, коллегии и Совет профессиональной дисциплины.

Правительство также опровергло утверждения коалиции о систематическом давлении на критиков реформы. Чиновники назвали перевод примерно 150 врачей-госслужащих в больницах министерства с 2024 года обычной ротацией. Однако 7 сентября Верховный суд отменил решение о переводе педиатра Пиприма Басара Януарсо из Национальной больницы доктора Чипто Мангункусумо в больницу Фатмавати. Министерство обжалует этот вердикт в рамках чрезвычайного судебного пересмотра.

Выбор главы ВОЗ

Садикин является одним из семи кандидатов, о которых ВОЗ объявила 29 октября. Исполнительный совет организации, состоящий из 34 членов, должен провести собеседования и сформировать короткий список не более чем из трех претендентов в ходе сессии с 25 января по 2 февраля. Окончательное назначение генерального директора состоится на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае.

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