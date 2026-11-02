Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии (INEC) опубликовала окончательный список из 35 кандидатов на три сенаторских места от штата Тараба на всеобщих выборах 2027 года. Голосование в округах Тараба-Север, Тараба-Центральная и Тараба-Юг запланировано на 16 января 2027 года.

Как сообщает Premium Times Nigeria, окончательный список подписала секретарь INEC Роуз Ориаран-Энтони. Больше всего кандидатов, 14, выдвигаются в округе Тараба-Центральная. В Тарабе-Север их 11, а в Тарабе-Юг — 10.

Кандидаты в южном и центральном округах

В Тарабе-Юг действующий сенатор Дэвид Джимкута от All Progressives Congress (APC) будет соперничать с девятью оппонентами. Среди них Джауро Ибрагим от African Democratic Congress, Алию Юсуф от Accord, Афиники Ярима от All Progressives Grand Alliance и Ади Ашумате от Peoples Democratic Party.

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В Тарабе-Центральной действующему сенатору Харуне Ману от APC будут противостоять 13 кандидатов. В список, в частности, вошли Фалак Виктор от Accord, Яруджи Лаван от African Action Congress, Ахмаду Салим от African Democratic Congress и Ильясу Годже от Peoples Democratic Party.

Гонка в Тарабе-Север

В северном округе кандидат APC Шуаибу Лау будет соперничать с 10 другими претендентами. Среди них Майгари Белло от African Democratic Congress, Энтони Завати от Accord, Али Сани от All Progressives Grand Alliance, Матиас Даме от Labour Party и Бубаджода Мафинди от Peoples Democratic Party.

Избирательная кампания проходит после перехода губернатора Агбу Кефаса и двух из трёх действующих сенаторов штата из Peoples Democratic Party в APC. Издание отмечает, что эти переходы укрепили позиции APC перед выборами.

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