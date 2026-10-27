Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии (INEC) проверяет подозрительные фотографии в предварительном реестре избирателей, опубликованном на ее сайте. Среди них есть снимки, которые могли быть сгенерированы искусственным интеллектом, сообщает Premium Times Nigeria.

По словам представителя комиссии Мохаммеда Гаруна, сомнительные регистрационные записи были выявлены и отмечены во время физического обнародования предварительного реестра в регистрационных районах по всей стране. Этот этап длился с 9 по 15 октября. INEC начала пересмотр записей и внесение исправлений в соответствии с установленными процедурами.

Реакция на сообщения в социальных сетях

Комиссия выступила с заявлением после сообщений от общественности и в социальных сетях о предположительно сгенерированных ИИ фотографиях в онлайн-версии реестра, опубликованной 26 октября. INEC отметила, что опубликованный в интернете список является тем же предварительным реестром, который демонстрировали в ходе процедуры проверки, подачи заявлений и возражений.

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В то же время онлайн-версия пока не отражает все текущие меры по очистке данных. Комиссия также изучает обстоятельства появления подозрительных фотографий, в том числе возможные технические или процедурные недостатки. Соответствующие решения будут приниматься на основании подтвержденных результатов проверки.

Подготовка к выборам 2027 года

INEC подчеркнула, что предварительный реестр не является окончательным сертифицированным списком избирателей. Его публикация должна дать избирателям и заинтересованным сторонам возможность проверить данные, выявить ошибки или сомнительные записи и содействовать их исправлению до сертификации.

Комиссия поблагодарила тех, кто обратил внимание на возможные несоответствия, и заявила, что проверку, рассмотрение и очистку данных планируют завершить до сертификации окончательного реестра 15 декабря 2026 года. Публикация предварительного списка является частью подготовки Нигерии к всеобщим выборам 2027 года.

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