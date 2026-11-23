Систематический обзор и метаанализ 11 исследований с участием 56 292 взрослых выявил, что инфекция вирусом простого герпеса 1 типа связана с 48% более высокими шансами деменции или болезни Альцгеймера. О результатах работы, опубликованной в журнале Open Forum Infectious Diseases, сообщает News-Medical в своей статье.

Данные 11 исследований

Ученые проанализировали работы, опубликованные в период с 1997 по 2024 год в восьми странах. В выборку вошли шесть исследований типа «случай — контроль» и пять когортных исследований; средний возраст участников составил 66,1 года. В большинстве работ риск систематической ошибки оценили как низкий, в одной — как умеренный.

Инфекцию определяли по лабораторным тестам, клиническим оценкам, медицинским записям или исследованию тканей мозга. Деменцию и болезнь Альцгеймера выявляли с помощью клинических оценок, когнитивных тестов, визуализации или анализа тканей.

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Результаты и ограничения

Отдельно для болезни Альцгеймера анализ показал на 44% более высокие шансы среди людей с инфекцией. Для деменции в целом прослеживалась сходная тенденция, однако она не была статистически значимой. В исследованиях, где учитывали статус APOE — генетический фактор, связанный с риском болезни Альцгеймера, — оценка составила на 27% более высокие шансы, но этот результат также не был статистически значимым.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не доказывают причинно-следственную связь между вирусом и нейродегенеративными заболеваниями. Значительная часть включенных работ была ретроспективной, а методы выявления инфекции и диагностики деменции различались. Данные о перенесенной инфекции также не означают наличия активного вируса в мозге. Исследователи призывают провести дальнейшие работы, чтобы выяснить возможную роль вируса и перспективы противовирусного лечения или профилактических вакцин.

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