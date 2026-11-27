Годовая инфляция во Франции в ноябре 2026 года замедлилась до 2,9%. Потребительские цены за месяц снизились на 0,7% после роста на 0,4% в октябре, сообщает Euronews со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции Insee.

Энергия сдержала рост цен

Основным фактором замедления инфляции стала динамика цен на энергоносители. В годовом измерении они всё ещё существенно дорожали, однако темпы роста снизились с 24,1% в октябре до 19,2% в ноябре.

Insee отдельно отметил заметное удешевление нефтепродуктов, в то время как тарифы на газ продолжали расти. Годовая инфляция в сфере услуг также замедлилась — до 2,3% после 2,6% в октябре. Институт объяснил это резким замедлением роста цен на услуги размещения и транспорта.

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Продукты дорожали быстрее

В то же время цены на продукты питания выросли на 1,3% в годовом измерении после 1,2% в октябре. Это произошло прежде всего из-за ускорения роста цен на свежие продукты — до 9,4% с 8% месяцем ранее.

Расходы французских домохозяйств на товары в ноябре стабилизировались после снижения в сентябре и августе. Рост потребления промышленных товаров на 1,3% компенсировал сокращение потребления энергии на 2,9%, тогда как потребление продовольствия почти не изменилось, снизившись на 0,1%.

Insee также сообщил, что наёмная занятость во Франции в целом осталась стабильной: показатель составил 0,0%, или минус 12 200 рабочих мест, после сокращения на 0,1%, или на 26 100 мест, в предыдущем квартале. В то же время ВВП Франции в третьем квартале 2026 года сократился на 0,2% после нулевой динамики кварталом ранее.

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