В США индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который Федеральная резервная система использует в качестве основного ориентира инфляции, в октябре вырос на 0,3% по сравнению с сентябрём и на 3,8% в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Бюро экономического анализа США сообщает The Hill.

Ускорение годовой инфляции

В сентябре годовой показатель PCE составлял 3,6%, а в августе — 3,4%. В феврале годовая инфляция по этому индексу была на уровне 2,8%.

Базовый индекс PCE, который не учитывает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в октябре также повысился на 0,3% в месячном выражении. В годовом выражении базовая инфляция достигла 3,3% после 3,1% в сентябре.

Динамика цен и решения ФРС

Цены на продукты питания и напитки в октябре выросли на 0,4% после двух месяцев без изменений. Стоимость бензина и других энергоносителей увеличилась на 0,8% за месяц, тогда как в сентябре рост составлял 9,2%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другой индикатор инфляции — индекс потребительских цен — в октябре прибавил 0,4% по сравнению с сентябрём. Бюро трудовой статистики США не предоставило годовые данные по этому показателю из-за продолжительного прекращения работы правительства, которое охватило весь октябрь 2025 года.

Инфляция превышает целевой уровень ФРС в 2% уже пять с половиной лет. В сентябре Федеральный комитет по операциям на открытом рынке повысил ставку на четверть процентного пункта, а в конце октября сохранил её в диапазоне 3,75–4%. Следующее заседание комитета запланировано на 8–9 декабря.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что необходимо своевременно и устойчиво вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

Читай нас в