Годовая инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4% с 3,8% в сентябре, достигнув самого высокого уровня за три года. В октябре 2025 года показатель составлял 2,1%, а месячная инфляция в еврозоне достигла 0,5%, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на окончательные данные Евростата.

Энергия стала главным фактором

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли цены на энергоносители. Годовая энергетическая инфляция в октябре выросла до 21% против 19% в сентябре и 14,3% в августе. Она добавила к общему показателю 1,89 процентного пункта, тогда как месяцем ранее этот вклад составлял 1,72 процентного пункта.

Еврокомиссия в своем осеннем прогнозе отметила, что в октябре стоимость нефти Brent превышала 100 долларов за баррель и местами была выше пиковых значений в конце апреля. Средняя цена газа на европейском хабе TTF составляла 85 евро за мегаватт-час по сравнению примерно с 30 евро в конце февраля, а месяц завершился ценой выше 100 евро.

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Еврокомиссия связала давление на энергетические рынки со сбоями в энергетических потоках через Ормузский пролив и повреждением региональной энергетической инфраструктуры. По данным Евростата, цены на топливо и смазочные материалы для частного транспорта в ЕС в сентябре выросли на 31,4% в годовом выражении.

Рост базовой инфляции

Услуги добавили к годовой инфляции в еврозоне 1,55 процентного пункта, неэнергетические промышленные товары — 0,30 пункта, а продукты питания, алкоголь и табак — 0,29 пункта. Инфляция в сфере услуг ускорилась до 3,3% с 3,2%, для неэнергетических промышленных товаров — до 1,2% с 1,1%, а для продуктов питания, алкоголя и табака — до 1,5% с 1,3%.

Базовая инфляция, не учитывающая энергию, продукты питания, алкоголь и табак, повысилась до 2,6% с 2,5%. Во всем Евросоюзе годовая инфляция также выросла до 4% с 3,8%. Самые низкие показатели зафиксировали в Швеции — 0,6%, Чехии и Дании — по 2,1%, самые высокие — в Румынии — 7%, Литве — 6,1% и Болгарии — 5,9%.

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