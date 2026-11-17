Годовой уровень инфляции в Италии в октябре 2026 года вырос до 5,5% после 4,2% в сентябре. Показатель оказался выше предварительной оценки Национального института статистики Istat, которая составляла 5,4%. Об этом сообщает ANSA English.

Энергия и продукты

По оценке Istat, ускорение инфляции прежде всего связано с ростом цен на энергоресурсы и продовольствие. Годовое подорожание регулируемых энергетических товаров ускорилось с 25,8% до 61,6%, а нерегулируемых — с 22,5% до 29,8%.

Цены на необработанные пищевые продукты выросли на 7,5% в годовом выражении после 5,5% в сентябре. В то же время инфляция в транспортных услугах ускорилась с 1,6% до 3,2%.

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Динамика за месяц

Индекс потребительских цен в октябре вырос на 1% по сравнению с сентябрем. Базовая инфляция, которая не учитывает энергоносители и необработанные пищевые продукты, составила 2% против 1,6% месяцем ранее.

Инфляция без учета энергоносителей ускорилась до 2,5% с 2%. Индекс цен на продукты питания, товары для дома и средства личной гигиены, который Istat называет «корзиной покупок», вырос на 2,3% после 1,5% в сентябре.

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