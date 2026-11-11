В Германии годовая инфляция в октябре снизилась до 2,8% против 3,3% в сентябре. На динамику цен, вероятно, повлияло повторное введение с начала октября скидки на топливо, сообщает Tagesschau со ссылкой на предварительные данные Федерального статистического ведомства Германии.

Президент ведомства Рут Бранд заявила, что главным фактором высокой инфляции оставалась динамика цен на энергоносители. В то же время скидка на топливо могла несколько сдержать темпы роста цен.

Энергоносители остаются главным фактором

Цены на энергоносители в октябре были на 12,2% выше, чем годом ранее, после роста на 14,9% в сентябре. Это стало самым большим повышением более чем за три с половиной года. Топливо подорожало на 28,9% в годовом выражении, а цены на отопительное топливо выросли на 84,5%.

В материале причинами роста названы война в Иране и трудности с поставками сырой нефти, природного газа и других важных товаров. Экономист института IMK Сильке Тобер предположила, что существенное снижение цен на нефть после выборов в Конгресс США может дополнительно ослабить инфляцию в ноябре. В то же время она отметила, что из-за ограниченных мощностей нефтеперерабатывающих заводов цены на дизель почти не снижаются, а оптовые цены на газ остаются высокими.

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Продукты дорожают неравномерно

В целом продовольствие подорожало в годовом выражении лишь на 0,4%. Однако яйца стали дороже на 15,4%, свежие овощи — на 11,5%, а рыба, рыбные продукты и морепродукты — на 4,5%.

В то же время сливочное масло подешевело на 18,9%, молочные продукты — на 4,7%, а свежие фрукты — на 2,8%. Базовая инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания снизилась с 2,4% в сентябре до 2,1% в октябре. Услуги подорожали на 2,5% после 2,7% месяцем ранее.

Скидка на топливо будет действовать до конца года и может снизить цену литра топлива на сумму до 17 центов. Многие экономисты также ожидают, что в декабре Европейский центральный банк повысит ключевую ставку с нынешних 2,50% до 2,75%.

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