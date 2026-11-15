В Саудовской Аравии годовая инфляция в октябре замедлилась до 1,7% после 1,9% в сентябре. Индекс потребительских цен за месяц вырос на 0,1%, свидетельствуют данные Генерального управления статистики королевства, о которых сообщает Asharq Al-Awsat.

Жилье остается главным фактором

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесла категория жилья, водоснабжения, электроэнергии, газа и других видов топлива: цены в ней выросли на 3,5%. Такими же темпами подорожала фактическая аренда жилья. В месячном выражении цены в этой категории прибавили 0,2%, в том числе фактическая арендная плата выросла на 0,4%.

Цены на страховые и финансовые услуги за год повысились на 3,5%, в частности страховые услуги подорожали на 6,5%. Стоимость товаров и услуг в категории отдыха, спорта и культуры увеличилась на 2,7%, а пакетные туры — на 4,6%.

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Продукты и транспорт

Продукты питания и напитки в октябре были на 1,1% дороже, чем годом ранее, тогда как в сентябре показатель составлял 1,4%. Цены в категории транспорта выросли на 2,3%, что связано с ростом стоимости пассажирских перевозок на 9,5%. Цены в ресторанах и заведениях размещения повысились на 1,8%, а образовательные услуги — на 1,3%.

В то же время мебель, бытовое оборудование и текущее содержание домохозяйств подешевели на 0,5%, одежда и обувь — на 0,2%. В категории товаров и услуг личного ухода, социальной защиты и других товаров и услуг зафиксировано снижение на 0,6%.

Финансовый советник Хусейн Аль-Аттас связал умеренную инфляцию со стабильной денежно-кредитной политикой, привязкой саудовского рияла к доллару США, диверсификацией импорта и эффективностью цепочек поставок. Он также назвал возможными рисками подорожание морских перевозок и страхования. Экономический аналитик Ахмед Аль-Шехри отметил, что, несмотря на замедление общего показателя, расходы на жилье и аренду продолжают оказывать давление на бюджеты домохозяйств.

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